Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap

Cumhurbaşanı Erdoğan, Kosovalı bir gazetecinin 'Bir okul kapanır, bir hapishane açılır diye bir söz var. Siz Gülen'in okullarını neden kapatmak istiyorsunuz' sorusuna ''Okullar terörist yetiştirmez, ülkesine ihanet eden gençler yetiştirmez. Eğer ülkesine ihanet eden gençler yetiştiriyorsa, o okul asli görevini yerine getirmiyor demektir. Biz bir bedel ödedik. Şehitler verdik. Buna neden olanlar kim? Yargı hepsini tek tek belirlemiş vaziyette. Başta şahsım olmak üzere bu ülkenin ileri gelenlerini, başbakanını, TBMM'yi, bu külliyeyi bombalayan,saldıran FETÖ'cü zihniyettir. Burada yaptıklarını yarın Kosova'da yaparlar. Gelirler yönetimi ele alırlar. Siz hesabı şu an için yapıyorsunuz. Sevgili kardeşim, hesabını bugün için yapma, 10 yıl sonrası için yap. Biz şimdi bu mücadeleyi veriyoruz. Biz yandık, başkası yanmasın diyoruz.’’ cevabını verdi.