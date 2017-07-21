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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç ülkede yapacağı görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle Katar bağlamında yaşanan ihtilafın çözümüne yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak

21 Temmuz 2017 Cuma 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı ziyaretinde Katar bağlamında yaşanan ihtilafa ilişkin son gelişmeler ve sorunun çözümüne yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23-24 Temmuz'da Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katara ziyarette bulunacak. Ciddede Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile görüşecek olan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suudu da kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveytte Emir Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la, Katarda Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Saniyle bir araya gelecek.

Görüşmelerde, bu ülkelerle ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bu çerçevede, Körfez ülkeleri arasında Katar bağlamında yaşanan ihtilafa ilişkin son gelişmelerin ve sorunun çözümüne yönelik atılabilecek adımların ele alınması planlanıyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 15:18
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