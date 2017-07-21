Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç ülkede yapacağı görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelerle Katar bağlamında yaşanan ihtilafın çözümüne yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak21 Temmuz 2017 Cuma 15:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı ziyaretinde Katar bağlamında yaşanan ihtilafa ilişkin son gelişmeler ve sorunun çözümüne yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23-24 Temmuz'da Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katara ziyarette bulunacak. Ciddede Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile görüşecek olan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suudu da kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveytte Emir Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la, Katarda Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Saniyle bir araya gelecek.
Görüşmelerde, bu ülkelerle ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bu çerçevede, Körfez ülkeleri arasında Katar bağlamında yaşanan ihtilafa ilişkin son gelişmelerin ve sorunun çözümüne yönelik atılabilecek adımların ele alınması planlanıyor.