Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler

İşte o konuşmadan satır başları



"Akılsız başın cezasını ayaklar çeker misali Kendini yollara vuran İstanbul'a yürüyen CHP'nin başındaki zat bizim için Başbakan yurt dışına kaçacak diyordu. Bugün FETÖ'ye ve onların dümen suyuna girerek ülkesine iftira atanların yanında duruyorlar. Haysiyet cellatlarına milletimiz izin vermedi ama birileri bundan ders çıkarmadı. Çoğu yurtdışına kaçmış olan mahkemelerde adalete hesap veren FETÖ tetikçilerinin tapelerden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlar debelenmeye çalışıyor. Buna karşılık, AK Parti 2014 seçimlerini de kazandı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kazandı, milletvekili seçimini de kazandı. Bununla kalmadık, darbe girişimini engelledik, Suriye'de yapılan oyunu bozduk, terör örgütlerini hendeklerine gömdük, ekonomik saldırıları atlattık,80 milyonun gönlünde kendimize müstesna bir yer edindik.



FETÖ ÇETESİNİ KORUMAK İÇİN YOLLARI ARŞINLADILAR



Birileri bugün FETÖ ihanet çetesini korumak için yolları arşınlıyor. Biz tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek vatan dedik. Onlar ise Türkiye'nin aleyhine çalışmaktan bir gün bile vazgeçmedi. Özellikle ülkemize ve milletimize olan muhabbetinden şüphe duymadığımız MHP'nin duruşuna baktığımızda CHP'nin konumunu çok daha net görebiliyoruz.esele memleketin bekası meselesi olduğunu görerek ülkesinin ve milletinin yanında yer alan herkese buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.



CHP MİLLETE KARŞI SİYASET YAPIYOR



CHP'nin temsil ettiği çizgi, siyaseten muhalif olma, farklı duruş sergileme, siyaseten farklı söylemde bulunma boyutunu aşmış, terör örgütüne ve özellikle onların ülkemize kışkırtan güçler haline geldiğini görüyoruz. Şimdi millete karşı siyaset yapmaya başlamışlardır. Adalet diyen ama adaleti sağlamakla görevli Anayasa Mahkemesi'ne saldıran bir zatın derdi asla adalet ve hukuk olamaz. Bir kez şehitlerimizi andıkları gazilerimize şifa dilediklerini duymadıklarımız ne yazık ki, teröristler ve onlara yardım edenler için adeta dünyayı ayağa kaldırıyorlar.

GİTTİĞİNİZ YOL KANDİL'İN PENSİLVANYA'NIN YOLU



CHP'nin bugün geldiği nokta terör örgütleriyle ittifak noktasıdır. Terör davalarına saldırıyorsanız Türk adaletini itham ediyorsanız, yaptığınız iş bu ülkenin hayırına asla değildir. Terör örgütlerine karşı aklınızdan geçirmediğiniz yürüyüşü teröre destek vermek için başlatıyorsanız yaptığınız işin adalet olduğuna kimseyi inandıramazsınız. Siz adaleti savunmuyor tam tersine zulmü yüceltiyorsunuz.Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur.



DARBEYE MARUZ KALANLARI SUÇLAYANLARA YAZIKLAR OLSUN

Gidin FETÖ, PKK, DHKP/C davalarının görüldüğü mahkemelere şehitlerin, gazilerin, milletin hakkını arayın. Gidin tabutlarına omuz verdiğiniz eli kanlı canilerin yetim ve öksüz bıraktığı çocuklarını anın. Buradan diyoruz ki, darbecileri bırakın darbeye maruz kalanları suçlayanlara yazıklar olsun.Kendi milletvekillerinin dünyanın her yerinde vatana ihanet suçu kapsamında kabul edilen eylemine sahip çıkanlar aslında aynı suça ortak olmaktadır.



BUNLARIN DERDİ, DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK DEĞİL



Bir başka terör örgütüyle irtibatlar sebebiyle kamudan ihraç edilen ve yine örgütün emriyle cezaevinde güya açlık grevi başlatanlara yine bunlar sahip çıkıyor. Esasen bunların hiçbirinin derdi demokrasi ve özgürlükleri savunmak değil kendi suçlarını bastırmaktır. Milletimiz tüm bu olup bitenleri görüyor, takip ediyor. Ferasetiyle neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi mücadelemizi vereceğiz, hakikatleri anlatacağız, takdiri milletimize bırakacağız.



15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜ



İki hafta sonra 15 Temmuz darbe girişşminin yıldönümüne ulaşacağız. 15 Temmuz'un unutulmasına, unutturulmasına, bu alçaklığın hesabının sorulmasının önüne geçilmesine kesinlikle izin vermeyeceğzi. O gece canları pahasına sokakları, meydanları dolduran milyonların şehitlerimizin ve gazilerimizin üzerimizdeki vebalini hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Birileri havalimanından kaçar gider ama birileri de orada şehadete yürür. İşte fark budur. Darbeciler, teröristlerden onları destekleyen iç ve dış mihraklardan hesap soracağız."