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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir şok daha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

09 Şubat 2018 Cuma 10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir şok daha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günkü grup toplantısındaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan, ocak ayında, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 150 bin liralık manevi tazminat davası, daha önce de 250 bin ve 1.5 milyon liralık tazminat davaları açmıştı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:34
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Beşiktaş Belediyesi
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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