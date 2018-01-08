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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulundu

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak 2018'de, Beşiktaş Belediyesi'ndeki konuşmasında kendisine yönelik hakaret teşkil eden sözler söylediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 5 Ocak 2018'deki konuşmasından bölümlere yer verildi.

Dilekçede, şu ifadeler kullanıldı:

"Şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından alçakça ve sahte olarak üretilen telefon konuşmalarına atfen Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak sarf ettiği ifadeler, her türlü ahlaki vicdani ve insani değerden yoksundur. Bir babanın oğlu ile olan telefon görüşmelerinin dinlenmesi ve daha sonra bu dinlemelerden kelime, ses ve hecelerde tahrifat yapılarak, sahte bir görüşme üretilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması FETÖ'ye özgü alçakça ve ahlaksızca bir girişim olarak tarihin sayfalarında yerini almıştır. Böyle bir girişimin yaklaşık dört yıl sonra, daha önce hukuken yaptırım altına alınmış olmasına rağmen ana muhalefet partisinin lideri şüpheli tarafından tekraren dillendirilmesi şüphelinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak hiçbir insani ve ahlaki ilke gözetmeden muhalefet yaptığının açık bir göstergesidir."

AA'nın aktardığına göre, "Kılıçdaroğlu'nun şikayete konu açıklamalarında bahsettiği telefon görüşmelerine ait ses kayıtlarının sahteliğinin, bilirkişi raporlarıyla sabit olunduğu" bildirilen dilekçede, buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik aynı ve benzer iddia ve söylemlerle kişilik haklarını ihlal eden hakaret içerikli beyanlarını tekrarladığı anlatıldı.

Dilekçede, "Bu koşullarda şüphelinin mesnetsiz ve dayanaksız iddialar sebebiyle pişmanlık duyup, Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesi gerekirken, yeni yalanlarla kampanyayı sürdürmeye çalışması, suç işleme kastını ve suç işlemeyi itiyat haline getirmiş bir kişilik profilinin varlığını ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki Erdoğan'a yönelik diğer iddialarının da tümüyle gerçek dışı olduğu kaydedilen dilekçede, "Şüpheli, yalan ve iftira üzerine siyaset yapmayı alışkanlık haline getirmiş, hak arama girişimlerimize ve bunun üzerine verilen yargı kararlarına rağmen alışkanlığını değiştirmemiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun TCK'nın 299. maddesindeki "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği ifade edildi ve bu suçtan hakkında kamu davası açılması istendi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 16:15
  1. Erdoğan
  2. Kılıçdaroğlu
  3. suç duyurusu
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