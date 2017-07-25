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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da sürpriz görüşme

Körfez turunun son durağı olan Katar'da çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani'yle zirvesinden ayrı olarak sürpriz bir görüşme yaptığı öğrenildi.

25 Temmuz 2017 Salı 13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran'dan bu yana Körfez'de devam eden Katar'a yönelik ambargolara karşı bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, iki günlük ziyareti kapsamında Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a gitti.

Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin son durağı Doha'da bazı temaslarda bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, aynı araçla Emirlik Divanı'na geçti. İki lider sürece dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın Katar ziyaretinden önemli bir detay da dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz bir görüşme daha yaptığı öğrenildi. Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin babası olan eski emir Hamad bin Halide Al Sani'yle bir araya geldi.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 13:50
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