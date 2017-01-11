Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahraman'a ziyaret

Güven Hastanesi'ne gelen Erdoğan, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti 20 dakika sürdü.
Güven Hastanesi'ne gelen Erdoğan, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti 20 dakika sürdü.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.