Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahraman'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahraman'a ziyaret
Eklenme: 11 Ocak 2017, 13:12
Bu haber 1.110 kez okundu

Güven Hastanesi'ne gelen Erdoğan, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti 20 dakika sürdü.

 
EtiketlerErdoğanismail kahramanSİYASET Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.