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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e kritik telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'te Mescid-i Aksa ekseninde yaşanan gerilimle ilgili olarak İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefonda görüştü. .

20 Temmuz 2017 Perşembe 19:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e kritik telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile yaptığı telefon görüşmesinde, 14 Temmuz'da Harem-i Şerif'te vuku bulan ve can kayıplarının yaşandığı hadisenin kaygı verici olduğuna işaret ederek, olaydan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Erdoğan, din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya hiçbir kısıtlama olmaksızın girebilmeleri gerektiğini ifade etti. 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 19:12
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