Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e kritik telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile yaptığı telefon görüşmesinde, 14 Temmuz'da Harem-i Şerif'te vuku bulan ve can kayıplarının yaşandığı hadisenin kaygı verici olduğuna işaret ederek, olaydan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Erdoğan, din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya hiçbir kısıtlama olmaksızın girebilmeleri gerektiğini ifade etti.