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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran hamlesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren gösterilere değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İranlı mevkidaşı Ruhani’ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu da ifade ettiği belirtildi.

RUHANİ: BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE SONA ERECEK

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği kaydedildi.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 12:25
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Hasan Ruhani
  • DirilişDiriliş5 dk önce
    İran bu kıyağımızı unutma iki oldu sonra coniler yer seni
  • Yunus 16Yunus 168 dk önce
    Komşu komşudur, Herkesin rejimi kendini ilgilendirir. Arkadaş arkadaş dır, Kardeş kardeş dir herkesin düşüncesi fikri farklı olabilir. SAYGI
  • KaraKara11 dk önce
    Fasist sen once kendini kurtar sira sendeDomino tasi gibi pespese yiklacaksiniz kurtulusunuz yok.Kahrolsun dinci fasistler
  • Ali BabaAli Baba14 dk önce
    Biz anlarız onların halinden...
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