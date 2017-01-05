Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Bedel ödemek isteyen varsa buyursun gelsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören metrosunun açılış töreninde yaptığı açıklamada ‘’Milletimiz görüyor; Değerli kardeşlerim Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır. Bu milleti tanımayanlar İstiklar Harbi'ne ya da Malazgirt'e baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeyi göze alan buyursun gelsin, hodri meydan!’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Açılışını yaptığımız Keçiören metro hattının hayırlı olmasını diliyorum. Bu metro hattının başkente kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. 11 yıl Keçiören'de ikamet ettiğini ifade eden Erdoğan, "Hem biraz geç hem güç olan bu hattın açılmasına en az sizin kadar sevindiğimi söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Keçiören'in hikayesi bir yönüyle Türkiye'nin hikayesidir. Keçiören Ankara'nın en güzide yerlerinden biridir. 2. Dünya Savaşı sonrası Ankara önemli bir yük üstlendi. İç Anadolu'dan Ankara'ya göç edenler Keçiören'e geliyordu. Bu metro hattı ile ulaşım konusunda çok önemli bir sorunu aşıyoruz. Keçiörenli olmak çok daha ayrıcalıklı olacak. 15 Temmuz Keçiören'in dik duruşunun en güzel örneğidir. Keçiören şehitler verdi, gaziler verdi. Keçiören'de kimse kimseye başka bir mezhepten mi diye bakmaz. Burada herkes kardeştir.

"BÖLEMEYECEKLER, ZEDELEYEMEYECEKLER"

Biz hep her yerde her zaman tek millet, tek bayrak, tek vatan dediğimizde en gür cevabı Keçiören'den aldığımızı biliyoruz. Türkiye'yi ayakta tutan ruh budur. Bunun için mezhep ve meşrep farklılıkları üzerinden birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Milletimiizi birbirine düşüremeyecekler, beraberliğimizi zedeleyemediler, zedeleyemeyecekler.. Milletimiz ayrımı daima titizlikle yapmıştır.

İDAM SLOGANLARI

Değerli kardeşlerim benim düşüncem şudur: Katili affetme yetkisi devletin değildir, varsa varislerinindir, birinci derece yakınlarınındır. Devlete yönelik işlenmiş suçlar varsa o zaman başka... Gençler yıllardır kürt deyip kürt vatandaşlarımızın hayatlarını zehir edenleri milletimiz gördü. Aynı şeklde alevi deyip vatandaşlarımızı istismar edenleri de görüyor. Son olarak hayat tarzı üzerinden bunu yapmaya çalıştılar. Milletimiz görüyor; Değerli kardeşlerim Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır. Bu milleti tanımayanlar İstiklar Harbi'ne ya da Malazgirt'e baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeyi göze alan buyursun gelsin, hodri meydan!

DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP-C... BİRBİRLERİNDEN FARKI YOK

Adam gibi karşımıza çıkamayanlar bizi arkadan hançerlemenin çabasındalar. Bizi DEAŞ ile ilgili ahlaksızca suçlayanların bugün Fırat Kalkanı'nda ileri gitmeyin demeleri boşuna değil. DEAŞ'a karşı başka terör örgütlerini destekleyenlerin oyunları Türkiye sayesinde bozulmuştur. Bunların derdi bölgenin kan ve ateş denizine dönüşmesidir. Ha DEAŞ ha PKK ha FETÖ ha DHKPC birbirlerinden farkları yok. Niyetlerini gizleme gereği bile duymuyorlar. Şayet biz Suriye'deki kardeşlerimizin refahını sağlayamazsak kendi evimizde rahat uyuyamayız..