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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP ve KCK'ya rest!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nin yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' için kara propaganda başlatan HDP ve KCK'ya resti çekti.

21 Ocak 2018 Pazar 15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP ve KCK'ya rest!

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' için sosyal medyada kara propagandaya başlayan ve gerçek dışı haberler yaymaya başlayan HDP'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert cevap geldi.

ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ

Erdoğan HDP'ye şöyle seslendi;

"Afrin'deki PYD terör örgütünün YPG'nin DAEŞ'in nasıl kaçtığını görüyorum. Onlar kaçacak, bizler hep birlikte kovalayacağız. Kütahya'da operasyon fiilen başladı demiştim. Şimdi kara harekatı devam ediyor. Bugün bazı haberler aldım KCK ve HDP sokağa çağırıyor.

EY HDP, EY KCK ADIM ADIM TAKİP EDİLİYORSUNUZ

Şu anda Diyarbakır'da kongre yapmaya çalışmış kimseyi bulamamışlar. Ey HDP, KCK şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Nerede ortaya çıkarsanız güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzda. İstediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede. Ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız siz bizi içeriden bulacaksınız öyle mi? Sizlere o meydanları asla bırakmayız.

GERİ ADIM ATAMAYACAĞIZ

Biz yerli ve milli bir duruşla şu anda ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız siz bizi içeriden vuracaksınız öyle mi. Şu anda Mehmetçiğimizin, ÖSO'nun Rabbim yardımcısı olsun. Her şey bir tarafa, Allah bizimle beraber. Onların hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Biz bu yola böyle devam edeceğiz. Kararlılıkla inançla devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. 

ÇOK KISA SÜREDE OPERASYONU TAMAMLAYACAĞIZ

Sürekli görüşüyoruz, nerede, ne oldu, sürekli takipteyiz. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız .

5 İLDE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada bugün Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıkları, TSK'nın yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili, sosyal medyada PKK lehine propaganda yapan ve gerçek dışı bilgi paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 15:07
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