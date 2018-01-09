Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerine Mektup' yarışmasına katılan gençlerin yayımlanan mektuplarının bulunduğu kitabın önsözünde gençlere "15 Temmuz'la "ilgili önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çelik ve demir, bir kez daha iman ve cesaret karşısında eridi. 15 Temmuz demokrasi destanında gençler en ön safta yer aldılar. Gençlerimiz, tıpkı bundan bir asır önce Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi vatanlarının işgal edilmesine müsaade etmediler. Türk Milleti, Pensilvanya'daki şarlatana ruhunu adamış insan müsveddelerine vatanını teslim etmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi." İfadelerini kullandı.

Kitapta, Türkiye'den yarışmaya katılan 450 bin gencin her birine teşekkürlerini sunduğunu belirten Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren gençlerimiz, tüm farklılıklarını bir tarafa bırakarak, darbecilere karşı yekvücut oldu. "Şehadete gidiyoruz" diyerek meydanlara koşan kahraman gençlerimiz, ellerindeki onca ağır silaha, tanka, bombaya, uçağa rağmen FETÖ'cü hainleri hezimete uğrattı. Yakın tarihimizin en büyük ihaneti, milletimizin kararlılığı sayesinde akim kaldı. Gençlerimizin en ön safta olduğu bu direniş destanının sıradanlaştırılmasına, unutulmasına veya unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz.



'DİRENİŞ İÇİN CAN VERİŞİN ANLATILAMAZ'

Kitaptaki Didem Kandemir'in mektubundan alıntı: Direnişin, duruşun, namusun için can verişini anlatmaya az kalır; ardı sıra dizilen cümlelerim. Kaç gözün yaşardığını anlatmaya yetmeyebilir dizelerim. 'Allah, Allah' diye devam eden sala sesleri çağırıyordu birliğe.