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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gani'ye "taziye" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye, Kabil'deki terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

28 Ocak 2018 Pazar 21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gani'ye "taziye" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani'ye, Kabil'deki terör saldırısı nedeniyle taziye mesajı gönderdi. Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim" ifadelerini kullanarak başladığı mesajında, Kabil'de dün meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda Afgan'ın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Masum sivilleri hedef alan bu alçak ve hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu saldırının liderliğinizde, uluslararası toplumun da desteğiyle istikrar ve refaha ulaşma yönünde önemli adımlar atan Afganistan'ı bu yolundan alıkoyamayacağına inancım tamdır. Türkiye'nin, teröre karşı haklı mücadelesinde Afganistan'ın yanında olduğunu bir kez daha yineliyor, bu vesileyle hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Zat-ı Devletleri'nin şahsında dost ve kardeş Afgan halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum."

 

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 21:11
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