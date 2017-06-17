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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Kumpas gayreti içindesiniz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu'nda konuştu.

17 Haziran 2017 Cumartesi 16:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Kumpas gayreti içindesiniz!

Erdoğan konuşmasında, “Ekonomideki tüm göstergeler de hızla bir toparlanmaya işaret ediyor. En önemlisi de tüm bu gelişmelerin içeride ve dışarıda birilerinin ısrarla ülkemiz aleyhinde hava oluşturmaya çalıştıkları bir dönemde gerçekleşiyor olmasıdır. Kredi derecelendirme kuruluşları başta olmak üzere -ki az önce ekranda izledik- bakınız onlar ne dediler ama Türkiye'de büyüme nasıl çıktı. Bunların nasıl ideolojik yaklaştıkları, nasıl Türkiye'ye yönelik sürekli bir kumpas gayreti içerisinde oldukları ortada” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamlarına önemli mesajlar verdiği konuşmasında şunları kaydetti:

KUMPAS GAYRETİ İÇİNDELER!

Ekonomideki tüm göstergeler de hızla bir toparlanmaya işaret ediyor. En önemlisi de tüm bu gelişmelerin içeride ve dışarıda birilerinin ısrarla ülkemiz aleyhinde hava oluşturmaya çalıştıkları bir dönemde gerçekleşiyor olmasıdır. Kredi derecelendirme kuruluşları başta olmak üzere -ki az önce ekranda izledik- bakınız onlar ne dediler ama Türkiye'de büyüme nasıl çıktı. Bunların nasıl ideolojik yaklaştıkları, nasıl Türkiye'ye yönelik sürekli bir kumpas gayreti içerisinde oldukları ortada.

YASTIK ALTINDA NE VARSA HEPSİ PİYASAYA!

Türkiye satın alma gücü bakımından dünyanın en büyük 13. ülkesidir. Aynı şekilde kişi başına düşen milli gelir bakımından bulunduğumuz 64. Sıranın da gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. AB üye ülkeleri ile ülkemin bulunduğu konumun aynı olması mümkün değil. Öyle lafta kişi başına düşen milli gelir bu demekle olmaz. Gidip oraları gördüğünüzde fark ediyorsunuz. Yakında olmamız gereken sıralara geleceğiz. Onun için kayıt dışı ve yastık altı.. Bunların hepsini piyasaya sokmanın gayreti içinde olmalıyız.

"BİZ ÖYLE BİR MÜDAHALE YAPARIZ Kİ BUNA TATLI GEÇİŞ DENİR..."

Hükümetimiz ekonomiyi destekleyen çok önemli tedbirler aldı, almaya devam edecek. Yatırımlar için açıklanan tedbirler, faizler konusunda sayın Başkan ile aynı şeyi düşünüyorum, bu konuda müdahalemizi sürdüreceğiz. Biz öyle bir müdahale yaparız ki buna tatlı bir geçiş denir, o tatlı geçişle de biz yatırımcıların önünü açmış oluruz. Yüksek faizlerle yatırımcıyı köşeye sıkıştırırsak, üretim de istihdam da durur. Biz netice almaya kararlıyız, bu işi başaracağız. Büyümenin ayaklarını güçlendirmek için daha çok çalışacağız. Merkez bankasının döviz ve altın rezervinin yükselişe geçmesini önemli buluyorum ve inanıyorum ki biz 130 milyar doları yakalayacağız.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 16:38
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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