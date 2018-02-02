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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski mesai arkadaşına son görev!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde yardımcılığını yapan Bekir Sıtkı Albayrak'ın cenazesine katıldı.

02 Şubat 2018 Cuma 17:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski mesai arkadaşına son görev!

Cenaze için Ankara'dan İstanbul'a gelen Erdoğan, Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Eşi Emine Erdoğan ile camiye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Sıtkı Albayrak'ın oğlu Ömer Albayrak'a başsağlığı dileğinde bulundu.

OMUZ VERDİ

Emine Erdoğan da Albayrak'ın eşi Neriman Albayrak'ın yanına geçerek acısına ortak oldu. Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski mesai arkadaşının tabutuna omuz verenler arasında yer aldı.

Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden biri olan 68 yaşındaki Bekir Sıtkı Albayrak önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:49
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