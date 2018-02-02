Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski mesai arkadaşına son görev

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Bekir Sıtkı Albayrak'ın cenaze törenine katıldı.

02 Şubat 2018 Cuma 17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski mesai arkadaşına son görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 68 yaşında vefat eden Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Bekir Sıtkı Albayrak'ın cenaze törenine katıldı.

 Albayrak için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Albayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Albayrak'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

Albayrak için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Albayrak'ın naaşı daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilmek üzere cenaze aracına taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Albayrak'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki defnine de katıldı. Erdoğan, burada Kur'an-ı Kerim okudu.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:47
  1. Bekir Sıtkı Albayrak
  2. Recep Tayyip Erdoğan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Menbiç açıklaması
    1. ABD'den Menbiç açıklaması
    2. ÖSO, PYD'yi vuruyor CHP'den ses geliyor
    3. Bursaspor Beşiktaş maçının muhtemel..
    4. Karadeniz'in yeşil cenneti: Rize
    5. Borsa haftayı düşüşle kapattı
    6. KKTC'de yeni Başbakan Erhürman görevi..
    7. Huzur dolu bir yer: Gölcük
    8. Sağlam ilk galibiyetini aldı!
    9. Galatasaray PFDK'ya gönderildi!
    10. New York borsası düşüşle açıldı
    11. Almanya'dan skandal hamle!
    12. Onlarda göreve geliyor... Teröristler..
    13. Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir..
    14. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: TSK..
    15. Ankara'da çıkan yangında 6 ev..
    16. Almanya'da şok... 3.4 milyon kişi..
    17. Balkanlar’da bir açık hava müzesi:..
    18. Sınırları ortadan kaldıracak! Yeni..
    19. Kripto para üretiminde kullanılan..
    20. Yeni milli İHA göreve başlıyor...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap