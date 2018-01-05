Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: Bunlar cani

Fransa ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede revizyon iddiaları için "Doğruluk payı yok" dedi.

Erdoğan, ABD'nin Hakan Atilla kararı içinse " Amerika şu anda çok ciddi bir kumpaslar zinciri içerisinde bir süreç işletiyor. Sadece hukukta değil, ekonomi alanında da kumpaslar var. Her tarafı kendine göre yola getirme gayretinin içinde" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN ADALET ANLAYIŞI BUYSA O ZAMAN DÜNYA YANDI

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

Hakan Atilla 6 kez Amerika'ya giren Hakan Atilla engelleme ile karşılaşmıyor, 7. girişinde alınıyor. 6 davanın bir tanesinde kara para aklama yok diyor, diğerlerinde dolaylı yoldan işi kara para aklamaya kadar getiriyor. Halk Bankası'nın kendisinin de uzaktan yakından bu dava ile ilgisi yok. Zarrab konusu ile bütünleştirmek sureti ile bir yerlere vardılar. Çok daha çirkin olanı, bu davalarda, duruşmalarda süreç çok farklı işletildi. Amerika'nın adalet anlayışı buysa o zaman dünya yandı. Amerika adalet anlayışını gözden geçirmeli. Ondan sonra kalkıp dünyaya da adalet dersi vermeye kalkmasınlar.

ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM, BUNDAN SONRA...

Biz Rıza Zarrab konusunda da yapılmakta olanlar, dönenler, onu geç bir tarafa, benim ülkemde bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar, bulunanları sens 1999, o günden bugüne kendilerine tahsis ettikleri 400 dönümlük arazide paşalar gibi yaşatacaklar. Kendilerine giden 85 kolinin üzerinde, şimdi 100 koliyi bulmuştur, verilmiş kararlarla ilgili olarak da hiçbirini itibara almayacaklar. O zaman aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk da hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç, üzülerek söylüyorum ki böyle işleyecek.

CHP-SP GÖRÜŞMESİ

Siyaset yapıyoruz. Eğer 100 bin imzayı toplamaktan uzaksa bir siyasi hareket o zaman bunu yapmasına gerek yok. Demek ki hiç gücü yok. Bu yolda bu mücadeleyi vermek de zor bir iş, yürümez. Bir diğer konu maliyetleri çok yüksekse, maliyet noktasında noter masrafları falan onun sorunu. İktidar bu kararı tek başına vermedi ki.

KADINA ŞİDDET TEPKİSİ: BUNLAR CANİ

Bu konunun aslında izahı söz konusu değil. Bunlar cani. Bunlar insanlıktan nasibini almış değil. Gerçekten bu son dönemde yaşadıklarımız hakikaten, televizyon ekranlarında izlediğimiz zaman acaba diyoruz bu medyayı mı suçlasak. Bunları göstermeyin. Toplum bunalımın içerisinde giriyor. Diğer taraftan da ibret olabilir mi düşüncesine giriyorsunuz. Bunu gördüğü zaman bazı vatandaşlarımız idam diyor. O yavruları nasıl öldürürsün ya. Sende zerre kadar vicdani bir şey yok mu? Kendini öldürsen ne yazar öldürmesen ne yazar. Hemen yorumlar başlıyor, ruhsal bunalım neticesinde böyle oldu. Tamam da ruhsal bunalıma girmeyen de var. Buna toplumsal olarak vereceğimiz tepki çok çok önemli. Onları bu toplumun içinde önce kendi akrabalarından yakınlarından başlamak üzere yalnızlığa itmek, ya da onları bu psikolojik sıkıntılardan çıkarmak için önce yakınlarının bazı adımlar atması gerekir.

İRAN'DAKİ OLAYLAR

Ruhani’yle bir görüşme yaptım. Kendileri hafta sonuna kadar normalleşmenin olacağını söylediler. Sayın Ruhani’nin ilk anda yaptığı açıklamadan sonraki süreçte, yani bu sokak gösterilerinin kendi halkının demokratik hakkı olduğu yönündeki açıklamaları da süreci ciddi manada yumuşatmıştır. Burada bir şeyi ortaya koymamız lazım. Dışişleri ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak açıklama yaptık ama benim de söylemem lazım. Özellikle bazı ülkelerin, ABD ve İsrail başta olmak üzere, bu ülkelerin İran’dı Pakistan’dı bu ülkelerin içişlerine karışmasını bizim doğru bulmamız mümkün değil. Bu ülkelerin halklarını birbirlerine karşı karşıya getirmektir. Bunu Irak’ta gördük. Irak iflah etti mi? Biz Türkiye’de iktidar olduğumuzdan bu yana maalesef Irak düzelmemiştir. Orada ABD’nin Irak’ta attığı adımla bir geri sayım başlamıştır. Gelelim Suriye’ye var mı düzelme? Yok. Libya aynı. Tunus’u da karıştırıyorlar. Afrika’da Sudan, Çad. Hepsi aynı. Bakın karıştırılan ülkeler hep İslam ülkeleridir. Halkı Müslüman ülkelerdir. Bu ülkelerin de kendilerine ait zenginlikleri var. Kusura bakmasınlar bu gerçekleri de artık başta halkımızın bilmesi ardından da bütün insanlığın bilmesi ve bakışların değişmesi lazım. Er ya da geç bakışlar değişecek ve birilerini yalnızlığa itmek isteyenlerin kendileri yalnız kalacaklardır."