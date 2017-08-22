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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

22 Ağustos 2017 Salı 16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Celal Bayar'ın, cumhuriyetin kuruluşunda ülkeye değerli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda ülkemize değerli hizmetlerde bulunmuş; çok partili hayata geçiş sürecinde üstlendiği görevlerle de demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamıştır. Merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum" dedi. 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:28
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