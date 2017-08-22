Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Celal Bayar'ın, cumhuriyetin kuruluşunda ülkeye değerli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda ülkemize değerli hizmetlerde bulunmuş; çok partili hayata geçiş sürecinde üstlendiği görevlerle de demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamıştır. Merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum" dedi.