Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.22 Ağustos 2017 Salı 16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Celal Bayar'ın, cumhuriyetin kuruluşunda ülkeye değerli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda ülkemize değerli hizmetlerde bulunmuş; çok partili hayata geçiş sürecinde üstlendiği görevlerle de demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamıştır. Merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum" dedi.