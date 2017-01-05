Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören Metrosu Açılış Töreni’ne katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugüne kadar denemedikleri yol, kaşımadıkları hassasiyet kalmadı ama başarılı olamadılar. Milletimizi birbirine düşüremeyecekler.” diye konuştu.



İşte o konuşmadan satır başları

"Son olarak hayat tarzı tartışması üzerinden toplumun bir kısmını diğerine karşı tahrik etmek isteyenler yine ortada kaldılar. Milletimiz hangi kökenden hangi inançtan olursa olsun şunu iyi görüyor, Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır ve bu örgütler vasıtasıyla diz çöktürülmek istenmektedir.

"20 KİLOMETREYİ GEÇMEYİN DEMELERİ TESADÜF DEĞİL"

Bu millet er meydanından hiçbir zaman kaçmamıştır. İşte görüyorsunuz adam gibi karşımıza çıkamayanlar terör örgütleri vasıtasıyla bizi arkamızdan hançerlemenin derdin dedirler. Bizi bir zamanlar DEAŞ ile mücadele etmiyor diye suçlayanların DEAŞ’ın tepesine bindiğimizde daha ileri gitmeyin, 20 kilometreyi geçmeyin demeleri tesadüf değil.



TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ GAZİANTEP DEĞİL, HALEP'TEDİR

Suriye’deki, Irak’taki Arap, Türkmen gruplar onların oyunlarında kolayca feda edilecek gruplar olabilir. Bizim için bu insanlar bin yıllık kardeşliğimiz olan insanlardır. Şayet biz bu tehditleri oralarda karşılamazsak kendi evimizde mutlu ve müreffeh yaşayamayız. Türkiye’nin güvenliği Gaziantep’te değil Halep’tedir. Bunun için bizi büyük oyunun dışına atma çabalarına rıza göstermeyeceğiz."