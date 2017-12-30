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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop il Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle buluşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bugün bizi muhabbetle bağrına basan tüm Sinoplu vatandaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Uzun zamandır yüz yüze gönül günüle muhabbet edemedik biliyorum ama emin olun Sinop'u aklımızdan çıkarmadık.

Şahsımı Cumhurbaşkanlığı makamına laik gören tüm Sinoplu vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz ne güzel insanlarsınız? Sevginize coşkunuza heyecanınıza teşekkür ediyorum. Bazıları diyor ki Cumhurbaşkanım sen yorulmuyor musun? Dün şuradaydın bugün burada. Aşk ile çalışan yorulmaz.

İstiyoruz ki bizim çektiğimiz çileyi torunlarımız çekmesin. Onun için 2023, 2071 diyoruz.

Biz geldiğimizde Sinop'ta 4 KM bölünmüş yol vardı. Biz buna 119 KM bölünmüş yol ilave ettik.

"BAY KEMAL'İN BÖYLE BİR DERDİ VAR MI?"

Bay Kemal'in böyle bir derdi var mı? Tankları görünce hemen Bakırköy'e kaçıyor. Saat 23.17, çağrımızı yapmışız, milleti meydanlara davet etmişiz. Gece yarısı Atatürk havalimanına inmişiz. Benim derdim, milletim oradaydı. Bir radyo programında ne diyordu? Darbe olsa tankın önüne ilk ben çıkarım diyordu. Yalanı Türkiye'de bunun kadar maharetli söyleyen birini bulamasınız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Dün asgari ücret açıklandı. Beyfendiler beğenmiyor. 2002 yılında hükümete geldiğimizde asgari ücret 180 liraydı. Biz bunu geçen yıl 1404 liraya çıkarmıştık şimdi ise şimdi ise 14,3 artışla 1603 liraya çıktı. Ya eline diline dursun, nereden nereye. Bu rakam asgari ücretin evli olmasına çocuklarının olmasına göre değişebiliyor. Bu asgari ücrete 100 lira da işveren teşviki uyguluyoruz. Böylece asgari ücreti 9 kat arttırdık. Enflasyonun altında hiç düşürmedik.

Türkiye, son 15 yılda hangi sorumluluğu üstlenmişse hepsinin hakkını vermiştir.

 

 

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 17:04
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • SahipSahip39 dk önce
    Sayın cumhurbaşkanı.siz 1603 lirayı beğeniyor olabilirsiniz.patronlar 1603 lirayı beğeniyor olabilir.nereden nereye geldik deyip milleti kandırma.fiyatlarda nereden nereye geldi.bunuda iyi biliyorsunuz sayın cumhurbaşkanı.herkez neyin ne olduğunu iyi biliyor.tek sözüm.size oy veren biri olarak 2019 seçimlerinde görüşecez.merhamet etmeyene merhamet edilmez.peşinden de gidilmez.
  • hakihaki52 dk önce
    bugunde dusungugum gibi sen yoruluyorsun miletin refahi icin reyis bumilet iman vatan icin kalbini yaolasa dusunup gorecektir nerde oldugunu bilecektir umet icinde gecerli allah yardimcin olsun kotulerden korusun amin
  • Eyup Eyup 55 dk önce
    az once cuhurbaskanimiz 17:50 de sayin papa hazretleri dedi cumlesinde. bun bir aciklarmisiniz. sayini anladik da hazretleride ne oluyor. kaynamasin arada.
  • Eyup Eyup 55 dk önce
    az once cuhurbaskanimiz 17:50 de sayin papa hazretleri dedi cumlesinde. bun bir aciklarmisiniz. sayini anladik da hazretleride ne oluyor. kaynamasin arada.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu57 dk önce
    Reisi Cumhurum halkınız sizin içinizin aynasıdır. Güzellik sizde. Allah c.c. iman içinde başarılarınızı arttırsın ve sizi ümmetin baş komutanı yapsın. Amin..
  • MuratMurat58 dk önce
    Konus konus. Anlayan kim. Belki sussan anlayan birileri cikar
  • Hazım ŞahinHazım Şahin1 sa önce
    Helal olsun sınıf arkadaşım Reisim gizli husumet besleyen sizlerin adını çıkarı için kullananlara yazıklar olsun.!!!!!!!!!!
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