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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alpay Özalan’a telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nun açılışından sonra Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan’ı arayarak başarılar diledi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alpay Özalan’a telefon

Samsunspor, yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nun açılışını TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü ile yaptığı hazırlık maçı ile yapmıştı. Samsunspor’un Ankaragücü’nü 1-0 yendiği maçtan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyipp Erdoğan, Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan’ı arayarak yeni statta Süper Lig yolunda hem Samsunspor’a hem de Özalan’a başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a memnuniyetini dile getiren Alpay Özalan ise Samsun’a ve ülke futboluna böyle bir stat kazandırdıkları için Cumhurbaşkanı’na teşekkür etti.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:58
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