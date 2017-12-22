Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusunda Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Filistin lideri Abbas ile görüştü. Görüşmelerde BM'deki Kudüs oylaması konuşuldu.

22 Aralık 2017 Cuma 23:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs konusunda Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu akşam telefonda görüştü.

BM'DEKİ KUDÜS KARARI DEĞERLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmelerinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dün alınan kararla, ABD’nin Kudüs konusundaki beyanının gayri hukukiliğinin ortaya konulmasının memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Dünkü oylama sonucunun, bölgenin barış ve istikrarı açısından da büyük önem taşıyan Kudüs konusunda BM kararlarına ve uluslararası hukuka bağlılığı ortaya koyduğuna da işaret edildi.

ERDOĞAN'DAN ALMANYA'YA KUDÜS TEŞEKKÜRÜ

Alman mevkidaşına karara verilen destekten dolayı teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, oylamada AB ülkelerinin de duyarlı bir tavır sergilemelerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere ivme kazandırmak için karşılıklı olarak çaba harcamanın önemine de dikkati çektiler.

ERDOĞAN VE ABBAS'TAN "BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD’nin Kudüs konusundaki tutumunun hatalı olduğunun tüm dünya tarafından tescil edilmesinden memnuniyetlerini ifade ettikleri görüşmede, önümüzdeki süreçte de Filistin devletine uluslararası sahada desteğin güçlendirilmesi için koordinasyon halinde birlikte çaba harcama konusunda mutabık kaldılar.

ABBAS: ERDOĞAN'IN ŞAHSINDA TÜM TÜRK HALKINA MÜTEŞEKKİRİZ

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kudüs meselesinde de Filistinlilere öteden beri verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsında tüm Türk halkına müteşekkir olduklarını söyledi.

ERDOĞAN PUTİN'LE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nun Kudüs’le ilgili aldığı kararı, gün içerisinde Suriye’de Doğu Guta’ya insani yardımların ulaştırılması meselesiyle ilgili olarak aradığı Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’le de görüşmüştü.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 23:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Mehmet Mehmet 16 sa önce
    Chp de Senin gibi zihniyeti bozuk dinzizler
  • Kara muratKara murat17 sa önce
    Reis Kudus icin tek basina yirtti kendini.MaasAllah.Reisin hergun yaptigi konusma aniden fransizca. Arabca ve inglizce olarak social mediyada aniden tercume edilip yayilmali.Mesaj butun halklara gitmeli.Artik reis dunya lideri
  • Dunya mizDunya miz22 sa önce
    Bu oylamaya guvenmeyin gavurdan dost olmaz diye bosuna dememis atamiz. Bunlar hepsi birer senaryo OK yaydan cikmis artik yani hedef TR olduğu artik ap acik meydanda!Unutmayın savaş kaçınılmaz artik. Ve hadislere bakacak olursak kudüste dahil olmay kaydıyla savaşa hazırlıklı olmak lazim.
  • Milletin iradesiMilletin iradesi23 sa önce
    Sahipsiz kalmış vatanın yetim kalmış Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan.
  • DirilişDiriliş23 sa önce
    bu alamanlara bişeyler olmuş
  • Mehmet AkMehmet Ak23 sa önce
    Bu komediye bütün millet dübürü ile katıla katıla gülüyor. Zil zurna kafaların ayyaş beyinleri...
  • Aysel TaşkınAysel Taşkın1 gün önce
    BM 'ye tşķ.ler firavunun yanında değil Musa 'nın yanında yer aldılar ABD ye karşı çıkan herkese ve Cumhurbaşkanımıza tşk. ederim
  • RamazanRamazan1 gün önce
    Devir CHP devri
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini boşa çıkardı
  1. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
  2. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  3. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  5. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  6. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  7. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  8. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  9. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  10. Lider, Adana'da yara aldı
  11. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  12. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  13. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  14. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  15. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  16. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  17. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  18. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
  19. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
  20. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi