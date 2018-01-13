Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali: Başlarına yıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Elazığ sözünü tutarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine evet dedi. Bu güzel sonuçlar için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Elazığ'a yakışan böyle bir netice Rabbim birliğimizi daim eylesin.

Elazığ, tarihinin her döneminde cesaretli kahramanlar çıkarmıştır. Bunun son örneği bir yıl önce 5 Ocak'ta İzmir adliyesindeki teröristleri engelleyen ve şehit olan Fethi Sekin kardeşimizdir. Türkiye 1984 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde terörle mücadele eden bir ülkedir. En vahşi örgüt PKK'nın milletimize musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçti.

Bugünde ülkemizin verdiği mücadelede en büyük desteği aldığımız kardeşlerimizin başında Elazığ geliyor. Kim vatanımız bölmeye çalışırsa tanklarımızla inlerine gireriz. Taa Kandil'e kadar gittik yetmeyecek daha da gideceğiz. Herkes haddini bilecek. Fırat Kalkanı Harekatı bunun örneğidir. Yok paralel devletmiş Neymiş Pensilvanya'da ne işin var orada buraya gel. Amerika'da seni bir yere kadar taşır. Amerika arkandan çekildiğinde sen kaçacaksın biz seni kovalayacağız.

Hiç şüpheniz olmasın, bir gece ansızın geliyoruz geleceğiz.

"BİR HAFTAYA KALMAZ GÖRECEKLER"

Biz tarihimizden ders almayı da biliriz. Şimdide geçmişimizden aldığımız derslerle önlemlerimizi alıyoruz. Biz terör örgütünü ülkemizde eylem yapamaz hale getirdik. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridorunu tam ortasından bıçak keser gibi attık. Bir gece ansızın vurduk. İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Suriye'de terör örgütüne gönderilen silahları biliyoruz. Böyle müttefiklik olmaz. Yılanla yatağa giren sonucuna katlanır. Amerika yılanla yatmaya istekliyse kendi bilir.

Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine baksınlar. Tek bir çakıl taşı, evladı kaptıracak değiliz.