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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Amasya 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Salondakilerin "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine Erdoğan, "Komuta kademesine sordum, ihtiyacınız var mı dedim, ihtiyaç var dedikleri anda önce genel başkanınız, başkomutan önde gidecek, sonra siz de arkamızdan geleceksiniz." dedi.

28 Ocak 2018 Pazar 16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin mesajı!

Komuta kademesine sordum, ihtiyacınız var mı dedim, ihtiyaç var dedikleri anda önce genel başkanınız, başkomutan önde gidecek, sonra siz de arkamızdan geleceksiniz.

Biz Afrin'e zevk için gitmedik. 3.5 milyon Suriyeli var ülkemizde, 130 bini ülkelerine döndü. Bizim gözümüz yok bu topraklarda, biz batının herhangi bir ülkesi değiliz, Türkiyeyiz.

Biz şimdiye kadar hiç kimsenin önünde eğilmedik, biz sadece rükuda ve secdede eğildik.

GÖZÜMÜZ KİMSEYİ GÖRMEZ

Bizim kimsenin toprağında, malında, mülkünde, ırzında, namusunda gözümüz yok. Ancak bizim inancımıza, ezanımıza, can ve mal güvenliğine tehdit olduğu zaman da gözümüz kimseyi görmez.

BİRİLERİ ÇIKMIŞ BİLDİRİ YAYINLIYOR

Birileri çıkmış, savaşa hayır diye bildiri yayınlıyor. Ana muhalefet partisinin kimi milletvekilleri de aynı koroya ortak oluyorlar. Bu zatlar, terör örgütü Suriye'de on binlerce insanı öldürürken, milyonlarca insanı evinden yurdundan ederken neredeydiler. Terör örgütüne 5 bin TIR silah verilirken 'savaşa hayır' demek hiç mi akıllarına gelmedi.

SENİN HER YERİN PROFESÖR OLSA NE YAZAR

Terör örgütü öğretmenleri okul önlerinde, anneleri sokak ortasında, babaları evlatların gözü önünde, polisleri uyudukları yataklarında, kaymakamımızı masasının altına koydukları bomba ile odasında, Yasin Börüleri kıstırdıkları binada, binlerce masumu en savunmasız hallerinde katlederken bunlardan tek bir ses duydunuz mu? Sözde tabipler birliği 'savaşa hayır' diyor. Senin her yerin tabip olsa ne yazar. Sözde profesör. Senin her yerin profesör olsa ne yazar?

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 16:27
  1. SON DAKİKA
  2. amasya
  • Güney DoğuluGüney Doğulu32 dk önce
    Dünya bunu unutmuyacak:FETÖ'nün askeri subaylarınının desteğini alarak, havaalanından Bakırköy'de belediye başkanının evinde keyf içinde kahvesini yudumluyarak 15-16 Temmuz namussuz hainlerine destek veren CHP-KK kara leke olarak yazılmalıdır. CHP Fetö'nün siyasi ayağı olmuştur. Bunun hesabını kanun önünde vermelidir.
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