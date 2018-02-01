Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması
Afrin harekatına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Batı artık bize hak veriyor. Harekat sonuna kadar sürecek. PKK /YPG'nin hedefi Türkiye'dir.' dedi.01 Şubat 2018 Perşembe 15:07
Milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen programa, 24 ilin AK Partili milletvekilleri katıldı.
PKK'NIN HEDEFİ TÜRKİYE
Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı artık bize hak veriyor. Harekat sonuna kadar sürecek. PKK / YPG'nin hedefi Türkiye'dir.