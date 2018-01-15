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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye uyarı

Afrin harekatının her an başlayabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin terör kamplarındaki bayraklarını indirmesi gerektiğini söyledi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada terör örgütleri üzerinden Amerika'ya çok sert mesajlar gönderdi.

AMERİKAN BAYRAKLARINI İNDİRİN

Bölgedeki teröristleri "Kalleşler ordusu" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, Amerika'nın terör kamplarındaki bayraklarını indirmesi konusunda uyardı.

"BİZ SİZE TESLİM ETMEK ZORUNDA KALMAYALIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütünün üslerinde bayrakları kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. TSK en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Harekat her an başlayabilir." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 12:50
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. TSK
  3. Afrin
  • Deniz DagDeniz Dag17 dk önce
    Terörörgütüde pek korktuk Hemenobayrak inecekdemiştir kesin Erdogan öle diyorsa öyledir.
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