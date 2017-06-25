Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nden AK Partililerle bayramlaşma töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Destek verenler de bu gerçeği görecekler. Türkiye bir çadır devleti değildir bunu herkes bilsin" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

- Rabbim’den bizlere hep birlikte nice Ramazanlar, nice bayramlar görebilmeyi nasip etmesini istiyorum. Tabii böyle bir günde asıl ve öncelikle anmamız gerekenler şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Çünkü bugün burada bulunuyor olmamızı onlara borçluyuz.

BU CAN BU TENDE OLDUKÇA BERABERİZ

-Biz hep beraberiz. Bu can bu tende oldukça beraberiz. Biz ülkemiz, milletimiz ve tüm kardeşlerimiz için bu zaferi kazanmak istiyoruz. Rabbim milletimiz ve tüm mazlumların ettiği dualar yüzü suyu hürmetine bizleri mahcup etmesin.

ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

- Suriye'de terör koridoru kurma girişimini Fırat Kalkanı ile önledik ama müttefik bildiklerimiz terör örgütü ile işbirliği yapıyor.

GÖRECEKSİNİZ!

- Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasında asla müsaade etmeyeceğiz. Destek verenlerde bu gerçeği görecektir. Asla taviz yok... Türkiye bir çadır devleti değildir bunu herkes bilsin.

- Türkiye'ye saldıranların başlarını inlerinde ezmeye devam edeceğiz.

ABD'YE PKK RESTİ

- Suriye'de seçtiğiniz terör örgütü ile nasıl bir geleceğimiz olur bilmiyorum ama bizimle bir geleceğiniz olmayacağını bilmelisiniz.

Aynı şekilde ülkemizde darbe girişiminde bulunan bir terör elebaşını ülkenizde barındırmak suretiyle Türkiye’nin gönlünde derin yaralar açıyorsunuz. Bunlara yol açanları bir an önce akıllarını başlarına almaya çağırıyoruz.

-Biz hem kendimiz hem de tüm insanlık için bu kötü gidişin önünü kesmenin endişesi içindeyiz. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye’yi kronik siyasi, ekonomik, sosyal sorunlarından kurtarıp ülkemizi bu günlerine getirme başarısını hep birlikte gösterdik. 14 Ağustos 2001 tarihinde bismillah diyerek çıktığımız bu yolda girdiğimiz bütün seçimleri ülkemize hizmet ettiğimiz için kazandık. Her akşam başımızı yastığa koyduğumuzda bugün Hak ve halk için ne yaptık diye sorarak kendimizi sürekli murakabeye tuttuğumuz için halkımızın gönlünde yerimizi koruyoruz. Kardeşlerim unutmayın manşetlerle çarpışa çarpışa ülkemize, partimize kurulan tuzakları boza boza bugünlere ulaştık. Bu yola sadece başımızı değil bedenimizi, vücudumuzu, bütün ruhumuzu koyduk. Ofislerimizin, parti binalarımızın konforunda siyaset yapmanın konforuna kapılmadık. Milletimizle bağımızı hiç koparmadık.

ŞAYET KENDİLERİNİ GİZLEYEREK HALA ETRAFTA DOLAŞANLAR VARSA...

-Bu süreçte elbette nefesi kesilenler, soluğu yetmeyenler, niçin siyaset yaptığını unutanlar, makam mevki hırsına kendini kaptıranlar oldu. Bugün onların hiçbiri aramızda yok. Şayet bir şekilde kendilerini gizleyerek hala etrafta dolaşanlar varsa onların da hesaplarının görüleceği günler yakındır. Ama hamdolsun AK Parti’nin ana omurgası sapasağlam ayaktadır.