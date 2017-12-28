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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül'e tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan KHK ile ilgili Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sözlerine sitem etti.

28 Aralık 2017 Perşembe 05:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül'e tepki

Afrika ülkelerine ziyaret kapsamında önce Sudan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Çad'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Çad'dan Tunus'a geçerken; uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika seyahati sırasında Abdullah Gül'ün sivillere ceza muafiyeti veren KHK hakkında "muğlak" demesini "üzücü" olarak değerlendirdi.

Erdoğan, özetle şunları söyledi:

GÜL’ÜN KHK ELEŞTİRİSİNE TEPKİ

“(KHK tartışması) Bu düzenlemenin neyle ilgili olduğu aslında belli. Nitekim bundan önce de bu ifadenin yer aldığı dört ayrı KHK düzenlemesi yapıldı. Onların hiçbirine dair bu güne kadar kimse ses çıkarmadı. Şimdi bu son KHK’yı birileri köpürtmeye başladı. Oysa dediğim gibi bu sadece 15 Temmuz’u kapsayan bir olaydır. Bunun dışında hiçbir şey söz konusu değil. Geçmiş Cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir. Ama şunu söyleyeyim: Gerek Adalet Bakanımız gerek Hükümet Sözcümüz bu konuyla ilgili gerekli cevapları vermiş durumdadırlar."

DEVAMINDAN YANAYIZ

Çıkarılmış olan yasal düzenleme son derece açıktır; biz bu düzenlemenin kararlılıkla ve aynen devamından yanayız. İddia edildiği türden, ilerde yanlış yorumlamalar gündeme gelecek olursa, o vakit gereken müdahale zaten yapılır. Öyle bir durumda ya yargı ya da Parlamento, gereği neyse yapar elbet. Bu KHK’lar zaten Parlamento’ya da gidecek. Biz KHK’lar ile sadece süreci hızlandırıyoruz. Yaptığımız iş budur. Mesela, taşeronu da KHK’ya koymamış olsak, konu önümüzdeki yıla kalacaktı. 

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 05:42
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