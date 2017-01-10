Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 il valisiyle telekonferans

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye bulunan Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden 81 ilin valisi ile telekonferans görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 il valisiyle telekonferans
Eklenme: 10 Ocak 2017, 18:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden 81 ilin valisi ile telekonferans bağlantısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan merkezden, büyük ekrana yansıtılan görüntüler aracılığıyla 81 il valisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, telekonferans bağlantısı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da eşlik etti.





 
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