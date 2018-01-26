Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 ülkeye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak 5 Şubat'ta Papa Francis'in davetlisi olarak Vatikan'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katolikler'in ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesinde en önemli gündem maddesi ise Kudüs olacak.

ERDOĞAN PAPA İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa Francis arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Şubat'ta Katoliklerin dini lideri Papa Francis'le Vatikan'da görüşecek.

Erdoğan'ın Vatikan ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde "ilk" olma özelliği taşıyor.

ERDOĞAN LATİN AMERİKA TURUNA ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından İtalya'ya geçecek ve buradan da Latin Amerika turuna çıkacak.

Erdoğan, İtalya, Brezilya, Uruguay ve Venezuela'ya resmi ziyaretlerde bulunacak.

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