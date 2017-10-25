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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7036, 7037 ve 7038 sayılı kanunları onayladığını açıkladı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 09:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kanuna onay

Yapılan açıklamada, 7036 sayılı 'İş Mahkemeleri Kanunu', 7037 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Savunma Sanayi Konusunda Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', 7038 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Adına Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İspanya Krallığı Savunma Bakanlığı Adına İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi İş Birliği Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca onaylanarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 09:06
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  • KerimKerim14 sa önce
    Kendi cıkardıgı kanunu onaylamassa ayıp olur. Veto edecek deyilya
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