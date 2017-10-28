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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı

Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı mesajında, "Cumhuriyetimize hayat veren ruh dimdik ayakta" dedi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 20:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılı vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında "Cumhuriyetimize hayat veren ruh dimdik ayakta" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı mesajında, "Türk milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir... Bugün, dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umut kapısı Türkiye'dir. Eli kanlı terör örgütlerinin hedefi olmamızın da başta gelen sebebi budur. DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi katil sürülerinin bizi hedeflerimizden alıkoymasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Manşetlerle, tezgahlarla, üzerimize salınan piyonlarla çarpışa çarpışa, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 20:36
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. 29 Ekim
  • arpeggioarpeggio24 dk önce
    Ne kadar guzel.yeni akit artik cumhuriyet kelimesini telaffuz edebiliyor.hem de carpilmadan.ee ne de olsa reis soyluyor. papaganlik vakti.
  • TanrigoktanriTanrigoktanri1 sa önce
    Cumhurbaskanimizin aklina turk oldugu gelmis ve turk milletinin ve cumhuriyetin butun degerlerin ustunde oldugunu kulagina fisildamislar.hukumetler gelir gecer insanlar dinlerini degistirir tek kalici degerimiz turklugumuzdur.ne mutlu turkum diyene.
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