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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 yıla özel paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti 15 yıl sonra bugün de aynı aşkla, milletimizin teveccühü ile Türkiye için çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

03 Kasım 2017 Cuma 23:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 yıla özel paylaşım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 15. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "15 yıl önce bugün, millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. AK Parti 15 yıl sonra bugün de aynı aşkla, milletimizin teveccühü ile Türkiye için çalışmaya devam ediyor." ifadesine yer verdi.

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 23:51
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