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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik iddialar tepki çekince… The Guardian çark etti!

15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makalesini yayınlayan The Guardian gazetesi, kendi yaydığı “Kılıçdaroğlu yazınca Erdoğan yazmak istedi” yalanından geri adım atarak tekzip yayımladı.

23 Temmuz 2017 Pazar 21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik iddialar tepki çekince… The Guardian çark etti!

İngiliz gazetesi The Guardian’ın web sitesinde dün okuyucu editörü Paul Chadwick tarafından kaleme alınan bir yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yayımlanan makalesi hakkında asılsız iddialar ortaya atılmıştı.

Chadwick, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun yazısını yayımlamamızın ardından Türk hükümeti bize ulaşarak okuyucuların iki tarafı da dinleyebilmesi ve dengeli yayın yapılması için Erdoğan’ın makalesinin yayımlanmasını istedi” iddiasını ortaya atmış, bu ifade bazı medya kuruluşlarında yer bulmuştu. Gerçeği yansıtmayan bu ifadeler, gazetenin web sitesinde bugün düzeltilerek ortaya atılan iddianın asılsız olduğu kabul edildi. Paul Chadwick imzasıyla bir açıklama yayımlayan gazete, “Yanlış anlaşılma oldu” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yazının yayımlanmasının ardından Türk Cumhurbaşkanlığı The Guardian ile temasa geçerek gazeteyle yapılan yazışmalarda muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının hiçbir yerde geçmediğini ve Cumhurbaşkanının makalesinin ‘denge kurmak’ amacıyla yayımlanmasının hiçbir zaman talep edilmediği vurgulamıştır. Bu bilgi doğrudur ve ilgili yazı bu durumu yansıtacak şekilde düzeltilmiştir. The Guardian’ın Londra ofisinde bir yanlış anlaşılma olduğu görülmektedir.”
Gazeteden alınan bilgiye göre, Chadwick’in asılsız iddiaları The Guardian’ın Pazartesi günü yayımlanacak sayısında yer almayacak.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 21:06
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