Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında yeni gelişme

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan darbecilerin duruşması Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda kurulan Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. 44’ü tutuklu 47 sanıklı davada üçüncü duruşmada sanıklar ile ilgili toplanan deliller, raporlar ve bilirkişi raporları okundu ve sanıklar toplanan deliller ile ilgili savunmalarını yapıyor.

Üçüncü duruşmanın beşinci celsesi öncesi Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna getirildi. Daha önce duruşmalara çıkmamak için direnen sanıklar jandarmanın aldığı önlemler sonucu duruşma salonuna toplu halde jandarma eşliğinde çıkarılıyor.



DURUŞMA HEYETİ SADECE SUİKAST DAVASINA BAKACAK

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan karar sonrası suikast davasına bakan duruşmanın hakim ve savcısı, elinde bulunan suikast girişimi dosyasının haricindeki tüm dosyaları yedek heyete devretti. Duruşma heyeti bundan böyle suikast davası dosyası sonuçlanıncaya kadar başka bir dosyaya bakmayacak.