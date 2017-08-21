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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında sanıkların talepleri reddedildi!

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe  teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi  ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47  sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, bazı sanıkların savunma için ek süre  ve mahkeme heyetinin reddi talepleri kabul edilmedi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında sanıkların talepleri reddedildi!

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki  yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen  duruşmanın sekizinci oturumunda 7 sanık, davanın savcısı Ali Cenk Düzgün'ün 18  Ağustos'taki celsede yaptığı açıklamaların esas hakkında mütalaa mahiyetinde  olduğunu ve bu nedenle mütalaaya karşı ilave söz hakkı ile savunma için süre  taleplerini içeren dilekçelerini mahkeme heyetine sundu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un söz verdiği savcı  Düzgün, sanıkların dilekçelerindeki hususların açıkça yargılamayı uzatmaya  yönelik olduğunu belirterek reddedilmesini kamu adına talep etti.

Sanıklardan Ali Sarıbey ise mahkemeye heyetinin reddi talebinde  bulundu. Mahkeme heyeti duruşmaya ara vererek talepleri değerlendirdi.

Aranın ardından Mahkeme Başkanı Baştoğ, savcının 18 Ağustos tarihli  celsede yaptığı açıklamanın ilave bir mütalaa mahiyetinde olmadığı göz önünde  bulundurularak, bu açıklamaya karşı ilave savunma hazırlamak için süre verilmesi  ya da yeniden söz hakkı tanınması yönündeki taleplerin ayrı ayrı reddine karar  verdiklerini söyledi.

Baştoğ, mahkeme heyetinin reddi talebinin de açıkça duruşmayı uzatma  amacına yönelik olduğu anlaşıldığından geri çevrilmesine oy birliğiyle karar  verildiğini kaydetti.

Bu sırada şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker,  oğlunun şehit edildiği anı gösteren bazı otellere ait güvenlik kamerası  görüntülerinin yer aldığı CD'yi getirdiğini belirterek, "Kamera kayıtlarında  çatışmanın olduğu saat mevcut." dedi.

Mahkeme Başkanı Baştoğ, CD'nin bir dilekçeyle dava dosyasına  sunulmasını istedi.

Duruşmaya sanıkların esas hakkındaki savunmasıyla devam ediliyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:22
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