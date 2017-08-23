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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası devam ediyor

Darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşmasına devam ediliyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası devam ediyor

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47  sanığın yargılandığı davanın duruşması görülüyor. 

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki  yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen  duruşmaya, tutuklu sanıklardan bazıları, geniş güvenlik önlemleri altında  getirildi. Sanıklar, Jandarma eşliğinde mahkeme salonuna alındı. Mahkemenin  savunmalarını hazırlamaları için vareste tutulmalarına karar verdiği sanıklar ise  duruşmaya getirilmedi.

Muğla Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba arama köpeği "Boomer" ile  duruşmanın yapıldığı salon ve dışarıdaki giriş noktalarında arama yapıldı.

Sanıklar ve yakınları, şehit polis Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat  Eker ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşma başladı. Duruşma, sanıkların  esas hakkındaki savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu  iddianamede, sanıkların, "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama  organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi  olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği  kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye  teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden  yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde  silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme",  "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma"  suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37  asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:49
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