Cumhurbaşkanı Erdoğan'a salon verilmedi!

Almanya’nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz’da yapılacak G-20 zirvesi, Türkiye ile Almanya arasında yeni bir krize mi yol açıyor?

Alman medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G-20 toplantısı nedeniyle geleceği Hamburg’da, Türk vatandaşlarına seslenmek için yapılan tüm salon başvurularının reddedildiğini ve Erdoğan için salon bulunamadığını yazdı.

Deutsche Welle’nin haberine göre, organizatörler 9 Temmuz tarihi için Dortmund Westfallenhall’e başvurdu. Ancak o tarihte başka bir etkinlik olduğu gerekçesiyle bu talep geri çevirildi.

Aynı şekilde, Oberhausen’daki König-Pilsener-Arena için yapılan başvuru da “binada tadilat olduğu gerekçesiyle” reddedildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise henüz kendilerine bu konuda resmi bir başvuru yapılmadığını bildirdi.

Öte yandan Hamburg polisi de Erdoğan’ın korumalarınının, Washington’da PKK yanlısı göstericilerin dövülmesini hatırlatarak, “Aynı şeyin Hamburg’da tekrar etmesine izin vermeyeceklerini” açıkladı.

Alman medyası, hakkında arama emri çıkarılan Erdoğan’ın 14 korumasını Hamburg’a getirip getirmeyeceğini de soruyor.

Alman Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke, “Almanya’nın, Amerika’nın aradığı korumalara vize vermemesini” istedi.

Alman Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen de Federal Hükümet'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinden sonra konuşma yapmak istediği takdirde duruma müdahale edilmesini talep etti.

Alman milletvekili "Deniz Yücel ve diğer Alman gazetecileri Türkiye'deki cezaevlerinde alıkonurken Alman Hükümeti despot Erdoğan'ın önüne kırmızı halı seremez” dedi. Dağdelen Erdoğan'ın Almanya'da konuşma yapmasına izin verilmemesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 Nisan’da Anayasa değişikliği referandumu nedeniyle Almanya’da düzenlemek istediği mitinglere izin verilmeyince, Ankara-Berlin hattında gerilim yaşanmıştı. Aynı yasağı Hollanda ve İsviçre de uygulayınca kriz Avrupa geneline yayılmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı sıfatıyla Almanya'daki son konuşmasını 2015 yılının Mayıs ayında Karlsruhe'de yapmıştı.