Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel bıçak

Sivas'da 23 yıldır özel bıçakların üretimini yapan 73 yaşındaki, Şirin Baba lakaplı Erdoğan Güzel, Guinness'e aday minik bıçaklarının ardından şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel bir bıçak üretti. Güzel bir hafta boyunca üzerinde çalıştığı özel Sivas bıçağını ilk fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyor. Üzerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ismi, Cumhurbaşkanlığı forsu ve kurt figürlerinin bulunduğu bıçak dikkat çekiyor.

SİVAS ZİYARETİNDE HEDİYE EDEMEDİ

Güzel, Cumhurbaşkanı için özel olarak ürettiği bıçağı son Sivas ziyaretinde kendisine hediye etmek istemiş ama başarılı olamamış, Güzel şimdi bıçağı teslim edebilmek için fırsat kolluyor.

Güzel yaptığı açıklamada, "Bu bıçağı Sivas ziyaretleri sırasında kendisine takdim edemedim. Hanımefendi için de minik bıçaklar yapmıştım. Türkiye rekoru minik bıçaklar, fakat veremedim. Bu beni üzdü. Ancak yaptığım hediyeleri mutlak ve mutlak kendilerine ileteceğim. Ankara'ya genel merkeze gidip, mutlaka Sivas bıçağını vermek beni onurlandıracak. Zanaatkarın işlemesi, ürettiği elindeki imkanlarla en iyi şeyi yapmak ister. Bıçağın sapı çok özel bir ahşap olan rengi ağacından yapılmadır. Çeliğin kalitesi dünyaca meşhur olan Sivas çeliğinin işlemesindendir. Tamamıyla sayın Cumhurbaşkanımıza yakışır bir zanaatkarın elinden çıkma bir bıçak hediye ediyorum, etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığım bıçağı hediye ekmek için sayın Valimizin, sayın Belediye başkanımızın yanına ve parti binasına gittim. Programları çok yoğunluğundan dolayı kendisine intikal ettiremedim. Mutlaka kendisine intikal ettireceğim. Bıçağın üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diye asit indirmeyle çeliğin üzerine işledim. Cumhurbaşkanlığımızı temsil eden Cumhurbaşkanlığı forsunu çeliğin üzerine işledim. Arka kısmına da bir kurt figürü işledim. Hepsi A'dan Z'ye el yapımı, el işlemeciliği. Bıçağı yapmak için 1 hafta uğraştım" dedi.

Erdoğan Güzel, daha önce de ürettiği 1.5 santim boyutundaki bıçaklarla Guinness Rekorlar kitabına başvuruda bulunmuştu.