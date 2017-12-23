Hakkari'de Erdoğan'a Kürtçe pankart

Partisinin Hakkari İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Kürtçe pankart hazırlandı. Pankartta, Kürtçe olarak, "Dünya lideri Cumhurbaşkanımız, Hakkari'ye hoş geldiniz'" ifadeleri yer aldı. Bu pankartın yanı sıra salona, “Ey ümmetin gür sesi mazlumların dostu, zalimlerin düşmanı Hakkari'ye hoş geldiniz', 'İnancımızı ezansız, bizleri halk sevdasız bırakma ya Rabbim', 'Liderimiz reis olsun, varsın dünya karşımızda dursun', 'Sen yürüyeceksin, gençlerde senin arkanda yürüyecek, reis Hakkari gençlerinin size olan sevdası bitmeyecek" yazılı pankartlar da asıldı.