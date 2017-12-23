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Hakkari'de Erdoğan'a Kürtçe pankart

Hakkari’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kürtçe pankart sürprizi yapıldı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:02
Hakkari'de Erdoğan'a Kürtçe pankart

Partisinin Hakkari İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Kürtçe pankart hazırlandı. Pankartta, Kürtçe olarak, "Dünya lideri Cumhurbaşkanımız, Hakkari'ye hoş geldiniz'" ifadeleri yer aldı. Bu pankartın yanı sıra salona, “Ey ümmetin gür sesi mazlumların dostu, zalimlerin düşmanı Hakkari'ye hoş geldiniz', 'İnancımızı ezansız, bizleri halk sevdasız bırakma ya Rabbim', 'Liderimiz reis olsun, varsın dünya karşımızda dursun', 'Sen yürüyeceksin, gençlerde senin arkanda yürüyecek, reis Hakkari gençlerinin size olan sevdası bitmeyecek" yazılı pankartlar da asıldı.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 14:02
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Hakkari
  • IkraIkra5 sa önce
    Merak etme musluman bir delikten iki kez sokulmaz insaallah..siz de uyanik olun prim ve oy verdirmeyin..iyi calisip iyi anlatin gercek yuzlerini..her sey reisten beklenmez ki?bak karadeniz yaylalarinda da tutunamadilar..akdenizde de egede de?niye??
  • FazilFazil6 sa önce
    Iste senin gibi irkci fasist komplexli insanlara karsi bu savas basladi !
  • TürkkürtkardeşdirTürkkürtkardeşdir6 sa önce
    Provakatörlük yapma. Devlet Pkklı hainleri tepelerkeniç kargaşası hayal etme.
  • AntiprovakatörAntiprovakatör6 sa önce
    Birlik sembolü Fahrettinpaşa ismini kullanarak TürkKürt kardeşliğine saldırma.
  • Fahrettin paşaFahrettin paşa6 sa önce
    Haydar hainsin korkak kürt
  • Kürd halkinin şehirlerini yakip yikan Pkk düşmani bir Kürd Kürd halkinin şehirlerini yakip yikan Pkk düşmani bir Kürd 8 sa önce
    Fahrettin paşa ;benim anlatmak istediğim spor bakanı etkin değil şayet bölgemizde herhangi bir hizmeti olmuş olsa idi kendisi taninmis olurdu spor bakanı gündeme gelemiyor ise pasif kaliyor demektir.hatirlatmak isterim 18 yil önce vefat Eden rahmetli gaffar okan bile bügųn spor bakanindan daha cok taniniyor çünkü rahmetli half ile iç içe idi. Spora fester veriyordu. Yillardir biz bölge halki devlete vergi veriyoruz askerlik yaptik bu ülkeye lakin ak part hükümeti sportif konuda bölgemize hizmeti olmamiştir aksine zarari dokunmustur. Ak parti iktadara geldiğinden beri professonel futbol takimi kalmamistir. Şehrime gelen ak parti sözcüleri hep stad yapma sözü verirler ama sözünü tutmazlar şimdi Ben neden ak parti'ye oy vereyim. Şehrime davet edeyim 150 bin nüfüslü sehrin stadi yikik dökük trübinsùz cevresi acik bir stad. Şimdi Kim nankör
  • TcTc8 sa önce
    Yakışır. Allah razı olsun Hakkari li gardaşlarımızdan. Bu ümmed birlik ve dirlik içinde olduğu müddetçe gaygımız yoktur. Allah inananlarla beraberdir.
  • haydarhaydar9 sa önce
    Kürtçe diye bir dil mi var din kardeşleri , mecliste bilinmeyen dil olarak geçiyor, din iman koltuk olmuş, koltuk için kendini satan zavallılar..
  • Hakikat Hakikat 9 sa önce
    Dağıtacaksın o şehri ve orada Yen'i bir şehir kuracaksın bir daha da sonsuza kadar Tunceli Hakkari vs olmayacak çünkü askerimizinen çok şehit olduğu iller. İhanetin en fazla olduğu yerler. Bir düşünün sivil halk bu hainlere destek vermese nasıl bu kadar tutunacaktı pkk oralarda??iyi Kürtleri tenzih ederim.Bu sebepten cumhurbaşkanını karşılama şekillerine falan aldanmayın.
  • Ramazan ORUÇRamazan ORUÇ9 sa önce
    Kürt Türk Kardeştir ayrım yapan kalleştir. Reis abd ye kukla olmadı ayrımcı kürtlerde akıl izan varsa terörist destekçisi selonun peşine takılmaçlar
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