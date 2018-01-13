Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Tekirdağ’da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.13 Ocak 2018 Cumartesi 08:07
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ikamet eden T.M adlı şahıs, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren ifadeler kullandı. Konunun bildirilmesi üzerine harekete geçen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, T.M’yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.