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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a F-16’lar eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da İstanbul’a giderken uçağına tam teçhizatlı F-16’lar eşlik etti.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a F-16’lar eşlik etti

Ankara’da TBMM 15 Temmuz Özel Oturumuna katıldıktan sonra İstanbul’da düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerine katılmak üzere Ankara’dan İstanbul’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına Türk Hava Kuvvetlerine bağlı tam teçhizatlı F-16 savaş uçakları eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın camından kendisine eşlik eden F-16 pilotlarını selamladı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:50
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