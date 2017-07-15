Cumhurbaşkanı Erdoğan’a F-16’lar eşlik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da İstanbul’a giderken uçağına tam teçhizatlı F-16’lar eşlik etti.15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:50
Ankara’da TBMM 15 Temmuz Özel Oturumuna katıldıktan sonra İstanbul’da düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerine katılmak üzere Ankara’dan İstanbul’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağına Türk Hava Kuvvetlerine bağlı tam teçhizatlı F-16 savaş uçakları eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın camından kendisine eşlik eden F-16 pilotlarını selamladı.