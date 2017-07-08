Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'da sevgi seli
G20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'da bulunan gurbetçi vatandaşlarımız tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.08 Temmuz 2017 Cumartesi 08:39
Detay Haber / Haber7.com
Almanya'nın Hamburg kentinde G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gurbetçi vatandaşlar tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.
Toplanan onlarca Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına slogan attı. Erdoğan'ın kortejini çevreleyen gurbetçi vatandaşlara, Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan selamladı.
"TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR"
Türk gurbetçiler, "Türkiye seninle gurur duyuyor" diyerek sevgi gösterisinde bulundu.