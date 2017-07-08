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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'da sevgi seli

G20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'da bulunan gurbetçi vatandaşlarımız tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 08:39

Detay Haber / Haber7.com

Almanya'nın Hamburg kentinde G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gurbetçi vatandaşlar tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.

Toplanan onlarca Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına slogan attı. Erdoğan'ın kortejini çevreleyen gurbetçi vatandaşlara, Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan selamladı.

"TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR"

Türk gurbetçiler, "Türkiye seninle gurur duyuyor" diyerek sevgi gösterisinde bulundu.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 08:39
  1. Erdoğan
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  • Türk vatandaşı Türk vatandaşı 2 sa önce
    TÜRKİYE GELİP YAŞAYIN ORADAKİLER ALMANYA'YI BEĞENMEZ LER ALMANYANIN EKMEĞİ Nİ YERLERTABİKİ ORADAKİ İMKANLAR TÜRKİYE'DE YOK BİLİYOR LARÇOK FARKLIDIR KESİN GURUR DUYDUĞUNUZ ÜLKEMİZE DÖNÜN HADİ
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