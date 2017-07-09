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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 23.00'te İstanbul'a geldi.

09 Temmuz 2017 Pazar 00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de yurda döndü.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 00:37
  1. G20 Liderler Zirvesi
  2. Erdoğan Almanya'dan döndü
  • Guclu TurkiyeGuclu Turkiye16 dk önce
    Elhamdülillah. Reis akılmiz gitti Almanya bizi karistirmak isterken kendi karisti size bisey olur diye ne dualar ettik sizi sevenlerle şükür kavusturana...
  • SayarSayar48 dk önce
    Hoşgeldin başkanım sefalar getirdin bize neşe verdin gururlandırdın sultan Fatih'i sultan Abdülhamit hanı hatırlattın Allah razı olsun Allah seni başımızdan eksik etmesin emrindeyiz
  • Alacalı Melikşah Alacalı Melikşah 56 dk önce
    Hamdolsun alemlerin rabbine sağ salim döndü..
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