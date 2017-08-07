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Cumhurbaşkanı Erdoğan yine sigara paketini aldı!

Sarp Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti ve bir vatandaşın cebindeki sigara paketini aldı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan yine sigara paketini aldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarp Gümrük  Kapısı'nda incelemelerde bulundu.  Güneysu'daki ikametinden ayrılarak helikopterle Hopa ilçesi Kopmuş  mevkisine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı burada Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent  Tüfenkci, Artvin Valisi Ömer Doğanay ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Daha sonra Sarp Gümrük Kapısı'na karayoluyla geçen Cumhurbaşkanı  Erdoğan, gümrük kapısının yeniden yapılandırılması inşaatına ilişkin  incelemelerde bulundu.

SİGARA PAKETİNİ ALDI

İnşaat sahasını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan  Erdoğan'a basına kapalı gerçekleşen incelemesi sırasında Gençlik ve spor Bakanı  Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti. İncelemelerinin ardından karayoluyla gümrük kapısından ayrılan  Erdoğan, Kemalpaşa beldesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla aracından inerek  sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, helikoptere binmek üzere geldiği Kopmuş mevkisi civarında da  yine aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti ve bir vatandaşın cebindeki  sigara paketini aldı. 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:14
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