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Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile gazi Vahide Şefkatlioğlu'nun oğlu Ömer Şefkatlioğlu'nun düğününe katıldı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 23:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız bırakmadı

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile gazi olan Vahide Şefkatlioğlu'nun en büyük çocuğu Ömer Şefkatlioğlu, hayatını Merve Cennetkuşu ile birleştirdi.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, nişan kurdelesini kestiği genç çifte hayatlarının en mutlu gününde bir sürpriz daha yaparak makam aracını "gelin arabası" olarak tahsis etti.

ERDOĞAN DA KATILDI

Florya’da düzenlenen düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Düğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran ve çok sayıda davetli katıldı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 23:05
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