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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, ortak basın toplantısında konuşuyor.

05 Ocak 2018 Cuma 18:38

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşmasından satırbaşları:

Diyalog ve ortak çalışma yaklaşımı içindeyiz. Türkiye ile bölgesel ve küresel çıkarlarımız ve birlikte çözmemiz gereken sorunlar var.

Bütün terör gruplarıyla mücadele ediyoruz. Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle mücadelede örnek bir işbirliğimiz var.

Görüşmemizde Sinop nükleer santrali konusunu da konuştuk.

Türkiye-AB ilişkilerinde ikiyüzlülükten çıkmak gerekiyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Türkiye 54 yıldır AB kapısında bekletilen bir ülke. AB bize bu konuda gerekçe sunamıyor.

Ne olur, bizi de alıverin diyecek halimiz yok. Bakın bunu Fransa'dan söylüyorum.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 18:38
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron
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