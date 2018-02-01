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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Müge Anlı'ya katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katıldı.

01 Şubat 2018 Perşembe 11:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Müge Anlı'ya katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okuma seferberliği kampanyası kapsamında Müge Anlı'nın programına katıldı. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nden bağlandığı yayında, eşi Emine Erdoğan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Şu anda ben ekranda özellikle davetinize icabet eden bütün vatandaşlarımızı görünce, benim de heyecanım arttı. Milletimizin okuma yazma kampanyaları konusundaki hassasiyetini eskiden beri biliyoruz. Her türlü desteğin verileceğine de inaniyorum. Halkımın okuma yazmaya ne kadar hasret olduğunu sizlerden de bizzat dinledik. Valiliklerimize, kaymakamlıklarmıza, muhtarlıklarımıza taleplerini iletebilirler. Size, seyircilerimize ve halkımıza şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Diploma töreninde şahsen veya canlı bağlantı ile sizlerle birlikte olmaktan çok büyük memnuniyet duyarız.

Emine Erdoğan'ın açıklamaları:

Biz de bu seferberlikte yıllardır varız. Ülkemizin bu derin yarasına katkı sağlamak için, bizzat başlattığınız ve başarı ile neticelendirdiğiniz kampanyalar bulunuyor. Sizler gibi kıymetli arkadaşlarımızın yürüttükleri kampanyalara her türlü desteği verdik, veriyoruz.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 11:24
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