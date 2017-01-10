Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aleksis Çipras telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonla görüşerek Kıbrıs sorunu hakkında fikir alışverişinde bulundu,

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aleksis Çipras telefonda görüştü!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 00:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonla görüştü.

Görüşmede Kıbrıs meselesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras, Kıbrıs meselesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan ve Aleksis Çipras, Cenevre'deki müzakerelerden olumlu bir netice alınabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tavır içinde olmalarının önemine dikkati çekti.

 
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