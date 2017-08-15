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Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden algı çalışması ellerinde patladı

Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarındaki bir ifade üzerinden algı operasyonu yürütmeye çalışan bazı medya organları fena çuvalladı.

15 Ağustos 2017 Salı 08:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden algı çalışması ellerinde patladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarında titrinin 'Türkiye Cumhurbaşkanı' şeklinde yer alması sebebiyle 'Erdoğan cumhuriyeti sildi' şeklinde algı operasyonu yapan bazı gazetelere tokat gibi bir cevap geldi.

ESKİ CUMHURBAŞKANLARI İÇİN DE AYNI TİTR KULLANILMIŞTI

Sosyal medya hesaplarında daha önceki cumhurbaşkanlarının davetiyelerinde de aynı ifadenin yer aldığı fotoğrafları paylaşan Mustafa Varank: "Habercilik yerine dangalakça muhalefet yapmaya çalışan odatv ve benzerleri biraz da araştırma yapmayı deneyebilirler." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eski cumhurbaşkanları Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Ahmet Necdet Sezer de 'Türkiye Cumhurbaşkanı' ifadesini kullanmışlardı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 08:03
  1. cumhuriyet
  2. türkiye cumhurbaşkanı
  3. Mustafa Varank
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. MEDYA Haberleri
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